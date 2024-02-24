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Новости 14:21

Бастрыкин проявил интерес к сообщению о травмировании юного петербуржца из-за гололеда

фото ЗакС политика Бастрыкин проявил интерес к сообщению о травмировании юного петербуржца из-за гололеда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с сообщениями о травмировании юного петербуржца, поскользнувшегося на льду. Как рассказали в пресс-службе ведомства, отчитываться будет и. о. руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Олег Бобков.

В минувший четверг появилась информация о травмировании несовершеннолетнего горожанина в Московском районе в результате падения. Молодому человеку потребовалась госпитализация, ему оказывают медицинскую помощь.

Мать пострадавшего говорила о том, что мальчик самостоятельно дошел до дома, откуда его увезли в карете скорой помощи. У него отмечаются кратковременная потеря памяти, следует из слов петербурженки.

Фото: ЗАКС.Ру


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