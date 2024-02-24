Беглов принес соболезнования в связи со смертью Лебедева

Смерть председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева стала большой утратой для России, считает губернатор Александр Беглов. Соболезнования градоначальника распространила 24 февраля его администрация.

"Вячеслав Михайлович до конца посвятил себя служению России. Он олицетворял преемственность российской государственности. Более тридцати лет он возглавлял Верховный суд России", — говорится в опубликованном тексте.

Беглов отметил вклад Лебедева в "возрождение нашей страны, укрепление стабильности и правового государства". По его словам, председатель ВС пользовался непререкаемым авторитетом, а память о нем "будет хранить благодарная Россия".

О смерти Лебедева стало известно днем в субботу, при этом он ушел из жизни днем ранее. Как сообщалось, причиной этого стала продолжительная болезнь.

Фото: ЗАКС.Ру