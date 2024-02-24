ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:55

В Пушкине провели аукцион для сбора средств на строительство храма

фото ЗакС политика В Пушкине провели аукцион для сбора средств на строительство храма

В Пушкинском доме культуры состоялся благотворительный аукцион для сбора средств на строительство храма в честь защитников Отечества, рассказал 24 февраля глава фракции "Новые люди" в петербургском Заксобрании Дмитрий Павлов. На торги были выставлены картины царскосельских художников.

По словам Павлова, величина самого крупного пожертвования составила 10 миллионов рублей.

Согласно планам, храм Георгия Победоносца в честь защитников Отечества должен будет появиться на въезде в Пушкин. Депутат  отметил, что сооружение станет архитектурной доминантой района.

"Уверен, что проект будет реализован быстро. Храм станет еще одним местом притяжения и центром духовной жизни Пушкинского района", — написал Павлов в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Павлов / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама