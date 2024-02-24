В Пушкине провели аукцион для сбора средств на строительство храма

В Пушкинском доме культуры состоялся благотворительный аукцион для сбора средств на строительство храма в честь защитников Отечества, рассказал 24 февраля глава фракции "Новые люди" в петербургском Заксобрании Дмитрий Павлов. На торги были выставлены картины царскосельских художников.

По словам Павлова, величина самого крупного пожертвования составила 10 миллионов рублей.

Согласно планам, храм Георгия Победоносца в честь защитников Отечества должен будет появиться на въезде в Пушкин. Депутат отметил, что сооружение станет архитектурной доминантой района.

"Уверен, что проект будет реализован быстро. Храм станет еще одним местом притяжения и центром духовной жизни Пушкинского района", — написал Павлов в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Павлов / Telegram