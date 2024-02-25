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Новости 11:28

В России снова отменяют концерты Дианы Арбениной

фото ЗакС политика В России снова отменяют концерты Дианы Арбениной

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала о том, что снова столкнулась с внезапными отменами концертов в России. Это случилось фактически в самый последний момент.

Во время гастролей по Дальнему Востоку выступления сорвались во Владивостоке и на Сахалине. Певица эмоционально прокомментировала эти известия во время концерта в Хабаровске, нелицеприятно высказавшись об инициаторах решения. Она допустила, что после выраженного возмущения ей могут больше не позволить выступать в стране.

ТАСС отмечает, что ранее жалобы на рок-группу и гражданскую позицию Арбениной поступали от региональных политиков и чиновников: речь идет о депутате Сахалинской областной думы Александре Шарифулине и мэре Владивостока Константине Шестакове.

Концерты "Ночных снайперов" раз за разом отменялись в первый год военной спецоперации. На одном из прошлогодних выступлений Арбенина вывела на сцену жену участника боевых действий, после чего музыкантам стали создавать меньше препятствий в их концертной деятельности.

фото: скриншот видео из Telegram-канала Дианы Арбениной


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