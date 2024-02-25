Повредившую инсталляцию на Дворцовой площади могут привлечь по уголовной статье

В Петербурге задержали девушку, которая в 2022 году исписала инсталляцию на Дворцовой площади, посвященную Мариуполю. Накануне она попыталась провести пикет у памятника Тарасу Шевченко на Петроградской стороне, развернув плакат со словами на украинском языке.

Новую акцию полицейские снова расценили как "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП), по которой в конце позапрошлого года ей был назначен штраф. Таким образом, по совокупности правонарушений активистке может грозить одноименная статья, но уже из Уголовного кодекса (ст. 280.3 УК), пишет "Фонтанка".

Девушке 18 лет. Раньше она училась в СПбГУ.

UPD 14:55 Издание MR7 со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского пишет, что задержанную (Дарью Козыреву) оформили по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Это значит, что уголовное дело о повторной дискредитации армии ей пока не грозит.

Фото: ЗАКС.Ру