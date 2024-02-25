Белорусам в России хотят дать право голосовать на муниципальных выборах

В рамках интеграции России и Белоруссии обсуждается новация, связанная с законодательством о выборах. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко. Белорусы, постоянно проживающие в РФ, могут получить право голосовать на выборах в российские органы местного самоуправления.

"Переговорный процесс идет, поэтому, как будут результат, вы узнаете об этом", - ответил Карпенко на соответствующий вопрос журналистов.

Нововведение потребует внесения корректив в Союзный договор между двумя государствами.

Отметим, что 25 февраля в Белоруссии проходят парламентские выборы. В этот день бессменно правящий уже 30 лет президент Александр Лукашенко заявил о желании выдвигаться на свой седьмой срок.

Фото: ЗАКС.Ру