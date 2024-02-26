Кабмин поддержал появление в России гибридных колоний

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минюста о создании учреждений объединенного типа (УОТ) в пенитенциарной системе, сообщили 26 февраля "Ведомости". Речь идет о колониях с делением на участки с разными видами режимов, а также об участках-тюрьмах и следственных изоляторах.

Законопроект вносит изменения в существующий закон "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации". Создание гибридных колоний предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года. Первое такое учреждение уже строится в Калужской области, также существуют планы создания подобных учреждений в Улан-Удэ и Чите.

Как объяснил "Ведомостям" адвокат Вадим Клювгант, создание подобных учреждений позволит упростить логистику в случае конвоирования осужденных на новое место. "Кому-то из них "повезет" оказаться в таком объединенном учреждении, где на одной территории будут оба вида режимов, и тогда его не потребуется конвоировать", — отметил он.

Фото: pixabay