Вишневский обратился в комитет по культуре из-за исчезновения скульптуры ангела из Измайловского сада

Вывоз скульптуры "Петербургский ангел" в Москву для демонстрирования на выставке "Россия" привлек внимание депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского. Парламентарий обратился в городской комитет по культуре с вопросами о том, кто принимал решение о демонтаже, и когда следует ожидать возвращения фигурки на прежнее место.

Копию обращения главе комитета Федору Болтину Вишневский разместил в своем Telegram-канале. Депутат написал, что в середине февраля стало известно о демонтаже работы скульптора Романа Шустрова и ее вывозе в Москву на выставку. Ссылаясь на имеющиеся сведения, Вишневский заявил, что скульптуру демонтировал Молодежный театр на Фонтанке, на балансе которого она находится.

"Демонтаж и перевозка не были согласованы с обладательницей авторских прав на работы Романа Шустрова — Ольгой Шустровой, выступающей категорически против таких "гастролей"", — написал депутат. Он также уточнил, что при необходимости "не составляло никакого труда" отлить копию фигурки по имеющимся моделям.

В своем обращении Вишневский поинтересовался, кто и на каких основаниях принимал решение о демонтаже, выдавалось ли техническое разрешение на это, кто сейчас ответствен за состояние скульптуры и существует ли график ее возвращения на прежнее место в Измайловский сад. Он также попросил Болтина принять меры для скорейшего возвращения "Петербургского ангела" и принять меры для исключения повторения подобных ситуаций "на случай, если кто-то в Москве захочет посмотреть на "Чижика-пыжика", коней Клодта или "Медного всадника"".

Скульптор Шустров скончался от коронавируса в мае 2020 года. Он известен в том числе благодаря скульптурам ангелов, один из которых, на набережной Карповки, был открыт в память о погибших от коронавируса медиков. В ноябре 2023 года администрацию Петроградского района просили принять скульптуру на баланс.

Фото: ЗАКС.Ру