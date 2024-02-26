Петербургские депутаты побывали в зоне СВО

Три депутата петербургского Заксобрания, включая спикера Александра Бельского, побывали на прошедших выходных в зоне СВО. Как рассказали в пресс-службе ЗакСа 26 февраля, компанию председателю составили Константин Чебыкин и Юрий Гладунов, а также советник петербургского губернатора по работе с новыми регионами Александр Малькевич.

Члены делегации побывали в месте расположения Ленинградского полка, собранного из жителей Петербурга и области, и поздравили военнослужащих с Днем защитника Отечества. Бойцы получили передачи из дома и необходимое снаряжение, а также награды от Заксобрания.

"Парламентарии пообщались с военнослужащими, выслушали их обращения и пожелания. Эта информация поможет сформировать следующую партию груза, который соберут для бойцов в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

Также командированные в ходе поездки посетили детскую библиотеку города Стаханов в ЛНР и передали ей несколько коробок книг. Как сообщается, издания были собраны библиотекарями Василеостровского района Петербурга.

Во вторую годовщину начала СВО Бельский заявил, что "мы единой великой страной идем вперед", и выразил уверенность в победе России.

Фото: assembly.spb.ru