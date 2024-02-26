Градозащитники не смогли оспорить разрешение на работы в доме Устинова

Попытка градозащитников оспорить решение Куйбышевского районного суда по дому Устинова на улице Егорова, 23, потерпела неудачу, рассказали 26 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Городской суд подтвердил решение нижестоящей инстанции.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ответчиками по делу выступали Госстройнадзор, Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества и КГИОП. Истцы добивались признания незаконными выданных разрешения на строительство и ряда иных документов. В конце сентября Куйбышевский суд отклонил иск, отказавшись признавать снос дома Устинова незаконным. Попытка оспорить решение в Городском суде окончилась неудачей.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"