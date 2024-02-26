Педагоги направят петицию Кравцову из-за планов сократить преподавание обществознания в школах

Входящие в профсоюз "Учитель" педагоги готовят петицию на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, сообщили 26 февраля "Ведомости" со ссылкой на сопредседателя организации Всеволода Луховицкого. Недовольство учителей вызвали планы министерства убрать обществознание из программы для 6-8 классов.

Собеседник издания предположил, что публикация обращения может состояться в течение наступившей недели. Сопредседатель профсоюза также выразил надежду на то, что позиция учителей встретит поддержку родителей.

Сейчас обществознание преподают в школах с 6 по 11 класс. Минпросвещения считает нужным оставить предмет только в 9-11 классах, при этом урезав количество отведенных для него учебных часов. Взамен предполагается увеличить количество времени, отведенного на изучение истории.

В свою очередь, в Минпросвещения заявили, что у учеников не возникнет проблем со сдачей ОГЭ по обществознанию в 9 классе. Как объяснил чиновник, экзамен будет проводиться с учетом школьного курса. Так, к примеру, из ОГЭ в 2024 году исчезли такие темы, как "Демократия", "Гражданское общество и государство", "Международное право" и "Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба", следует из документа на сайте Федерального института педагогических измерений.

Фото: Минпросвещения России / Telegram