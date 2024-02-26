ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о скидках по штрафам за парковку

В Государственную думу 26 февраля поступил законопроект о введении скидки в 50% по штрафу за неоплаченную парковку, следует из данных сайта федерального парламента. Авторы документа - депутаты Госдумы от ЛДПР, в числе которых Ярослав Нилов, и сенатор от этой же партии Елена Афанасьева.

Они предлагают внести изменение в Кодекс об административных правонарушениях. Туда добавляется норма о том, что штраф за неоплаченную парковку можно заплатить со скидкой в 50%, если оплата происходит в течение 20 дней с момента получения штрафа. Касается это нарушений по законам субъектов России, уточняется в законопроекте.

В материалах к документу депутаты отметили, что размер штрафа за парковку устанавливают сами регионы. При этом, возможность скидки устанавливается на федеральном уровне.

"Принятие законопроекта позволит улучшить материальное положение лиц, совершивших административное правонарушение, предусмотренное законами субъектов Российской Федерации за неуплату размещения транспортного средства на платной городской парковке", - написали в документе авторы законопроекта.

Ранее подобный проект закона подготовило Законодательное собрание Петербурга. Они предложили добавить в КоАП норму о том, что регионы сами могут определять, какие штрафы можно оплатить со скидкой в 50% в течение 20 дней. Авторы документа рассказывали ЗАКС.Ру, что речь идет именно о правонарушениях, касающихся парковки.

Совет законодателей Госдумы документ парламента Петербурга не оценил. В заключении органа от 6 февраля сказано, что предложение петербургких депутатов о скидках на штрафы за парковку - актуально. Правда, из их проекта этого не следует, решили в Совете законодателей. Там добавили, что ещё документ не согласован с положением ч.1 ст.32.2 КоАП России. Именно в эту статью изменения предложили внести депутаты Госдумы от ЛДПР.

При этом, подобный законопроект готовили и в "Яблоке" Петербурга, рассказывал лидер партии в городе Александр Шишков в ноябре 2023 года. Он тогда сообщил, что из Госдумы ему сообщили о планах ввести скидки на штрафы за парковку.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру