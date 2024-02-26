Горсуд продлил домашний арест бывшему врио главы Свердловского поселения Шорникову

Бывший врио главы Свердловского городского поселения в Ленобласти Андрей Шорников остался под домашним арестом еще как минимум на два месяца, постановил Городской суд Петербурга. Экс-муниципала преследуют по уголовным делам о получении взятки (п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Шорникову вменяется получение взяток на регулярной основе от главы ООО "МК Свердлово" за покровительство и содействие компании в работе по водоснабжению населенного пункта.

В суде следствие ходатайствовало о продлении экс-муниципалу домашнего ареста на три месяца. Расследование фактически завершено, сейчас обвиняемый изучает материалы дела против себя.

Шорников против этого возражал, упирая на необходимость работать и содержать семью. Адвокат обвинила следствие в помехах изучению материалов дела и в затягивании процесса. Вместо домашнего ареста она попросила назначить запрет определенных действий.

"На вопрос суда, почему из ходатайства в ходатайство следствие указывает, что Шорников может продолжить заниматься преступной деятельностью, когда суд исключал этот довод, следователь ответить затруднился", — отметили в судебной пресс-службе.

Суд частично удовлетворил прошение следствия и продлил Шорникову меру до 29 апреля.

Ранее стало известно о том, что Василеостровский суд арестовал деньги на счетах Шорникова, его супруги и дочери в качестве обеспечительной меры по иску прокурора Ленобласти об обращении в доход государства почти 44 миллионов рублей. Арест коснулся не только имевшихся средств, но и тех, которые могут поступить на счета в дальнейшем.

Фото: ЗАКС.Ру