Василеостровский суд арестовал деньги фигуранта еще до их поступления на банковские счета

Василеостровский районный суд арестовал в качестве обеспечительных мер по иску прокурора Ленинградской области счета Андрея Шорникова, его жены и дочери. Как отдельно отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мера коснулась как имеющихся на счетах средств, так и тех, которые могут поступить туда в дальнейшем.

"Суд арестовал деньги в будущем. Да! Мы так можем", — прокомментировали решение в судебной пресс-службе и добавили, что "арестованы как деньги, которые находятся на счетах сейчас, так и те, которые поступят в будущем".

Речь идет о счетах, открытых на имя самого Шорникова в четырех банках, на имя его супруги — в двух банках и на имя его дочери — в одной финансовой организации. Общая сумма средств, которых может коснуться обращение в пользу государства, составляет немногим менее 44 миллионов рублей.

Ранее в Городской суд Петербурга поступило для рассмотрения в апелляционном порядке гражданское дело о расторжении контракта. Ответчиком по нему проходит Шорников, истцом — глава Кировского района Ленобласти Юнус Ибрагимов.

В сентябре 2022 года правоохранители устроили обыск в жилье и. о. главы Свердловского городского поселения Андрея Шорникова. Спустя несколько дней суд отправил его под домашний арест по делу о получении взятки в крупном размере. В феврале 2023 года появилась информация о том, что бывший муниципал также фигурирует в деле о злоупотреблении должностными полномочиями.

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