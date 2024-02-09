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Новости 16:44

Василеостровский суд арестовал деньги фигуранта еще до их поступления на банковские счета

фото ЗакС политика Василеостровский суд арестовал деньги фигуранта еще до их поступления на банковские счета

Василеостровский районный суд арестовал в качестве обеспечительных мер по иску прокурора Ленинградской области счета Андрея Шорникова, его жены и дочери. Как отдельно отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мера коснулась как имеющихся на счетах средств, так и тех, которые могут поступить туда в дальнейшем.

"Суд арестовал деньги в будущем. Да! Мы так можем", — прокомментировали решение в судебной пресс-службе и добавили, что "арестованы как деньги, которые находятся на счетах сейчас, так и те, которые поступят в будущем".

Речь идет о счетах, открытых на имя самого Шорникова в четырех банках, на имя его супруги — в двух банках и на имя его дочери — в одной финансовой организации. Общая сумма средств, которых может коснуться обращение в пользу государства, составляет немногим менее 44 миллионов рублей.

Ранее в Городской суд Петербурга поступило для рассмотрения в апелляционном порядке гражданское дело о расторжении контракта. Ответчиком по нему проходит Шорников, истцом — глава Кировского района Ленобласти Юнус Ибрагимов.

В сентябре 2022 года правоохранители устроили обыск в жилье и. о. главы Свердловского городского поселения Андрея Шорникова. Спустя несколько дней суд отправил его под домашний арест по делу о получении взятки в крупном размере. В феврале 2023 года появилась информация о том, что бывший муниципал также фигурирует в деле о злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: ЗАКС.Ру


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