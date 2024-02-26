Суд оштрафовал экс-главу отдела закупок администрации Кронштадта по делу о реставрации ограды

Кронштадтский суд огласил приговор бывшей главе отдела закупок местной администрации по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), рассказали 26 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Дело против Марины Влайковой было связано с проведением аукциона на реставрацию ограды на Флотской улице.

По версии обвинения, летом 2019 года к Влайковой обратился ее знакомый, глава ООО "Револис", в связи с проведением конкурса на реставрацию ограды в комплексе "Служительские флигели". Предприниматель попросил чиновницу проверить конкурсную документацию и получил согласие. Отметим, что ограда внесена в список памятников культурного наследия наравне со зданиями комплекса.

"Подсудимая проверила документацию и предоставила известную ей информацию об особенностях, выдвигаемых заказчиком, <...> к конкурсной заявке участника, которые по ее указанию были включены в конкурсную заявку, а выявленные ею нарушения устранены", — указали в судебной пресс-службе.

Действия Влайковой сочли ограничением конкуренции и созданием дискриминационных условий в проводимом аукционе. Контракт между фирмой и администрацией был заключен.

Влайкова признала свою вину, дело рассматривали в особом порядке. Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

О проведении обысков в связи с контрактом на восстановление ограды стало известно в декабре 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру