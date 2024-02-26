В Петербурге суд оштрафовал политолога Мезерина* по иноагентской статье

Политолог, бывший депутат МО "Пискаревка" (в ту пору МО № 22) Павел Мезерин* получил штраф за публикацию поста без указания на имеющийся у него статус иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщили 26 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Решение вынес Приморский районный суд.

Мезерину* вменили публикацию в Telegram-канале поста без плашки иноагента незадолго до полуночи 16 апреля 2023 года.

На заседании политолог отсутствовал. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Это минимальная из возможных сумма взыскания.

В реестр иноагентов Мезерина* внесли в начале февраля 2023 года. Минюст объяснил это тем, что петербуржец якобы участвовал в иностранных публичных мероприятиях и выступления с призывами, "результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

*Минюст внес Павла Мезерина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру