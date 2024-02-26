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Новости 16:59

Перед посланием Путина депутатов проверят на ковид

фото ЗакС политика Перед посланием Путина депутатов проверят на ковид

Депутаты Государственной думы дважды пройдут тестирование на коронавирус в преддверии оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, передает 26 февраля ТАСС со ссылкой на главу парламентского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

По словам парламентария, первое ПЦР-тестирование проходит в понедельник, второе намечено на среду. "Обычно еще перед посадкой в автобусы и при входе в зал, где проходит послание, измеряют температуру", — добавил Нилов.

Также депутат заявил со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина, что оглашение послания состоится в московском Гостином дворе.

Само послание состоится 29 февраля. В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства посвятит ближайшие три дня подготовке текста обращения.

Фото: ЗАКС.Ру


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