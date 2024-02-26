Песков заявил о начале подготовки Путина к посланию Федеральному собранию

Ближайшие дни президент Владимир Путин будет заниматься подготовкой к оглашению послания Федеральному собранию, сообщил 26 февраля его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Церемония состоится в Москве в последний день зимы.

"В понедельник, вторник и среду президент будет готовиться", — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

По словам Пескова, глава государства лично занят подготовкой текста послания. В предшествующие дни Путин проводил "в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера", заявил он. В качестве собеседников президента выступали министры, вице-премьеры, главы ведомств и иные чиновники.

Оглашение послания назначено на 29 февраля, телеканалы выделили час времени в сетке вещания на его трансляцию.

Фото: Kremlin.ru