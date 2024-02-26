Беглов позвал участников СВО работать в Петербурге

Участники спецоперации могли бы вернуться после демобилизации в Петербург и работать здесь, считает губернатор Александр Беглов. Среди возможных направлений деятельности он особенно выделил работу с подрастающим поколением.

"Вручая новые памятные знаки бойцам от благодарного Петербурга, мы пригласили их вернуться в наш город после демобилизации, — заявил Беглов в своем обращении по "Радио России". — У нас созданы все условия для полноценной медицинской и психологической реабилитации".

"У нас для наших героев есть много интересных рабочих мест. Прежде всего, участники спецоперации — это наш золотой фонд в воспитательной и патриотической работе", — продолжил рассуждать градоначальник. В связи с этим он упомянул наличие в Петербурге множества кадетских классов, существование различных молодежных и подростковых организаций, 215 клубных объединений и 51 поисковый отряд.

Также Беглов упомянул почти полмиллиона волонтеров и более тысячи первичных организаций "Движения первых".

"Мы серьезно готовимся и к трудоустройству участников СВО на предприятия города", — счел нужным уточнить губернатор.

Ранее стало известно о планах Минпросвещения привлечь участников СВО к преподаванию в школах курса "Основы безопасности и защиты Родины".

Фото: ЗАКС.Ру