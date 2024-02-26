ЗакС потратит до 3,8 млн рублей на подарочные часы

Законодательное собрание Петербурга собирается потратить до 3,8 млн рублей на партию подарочных наручных часов с символикой парламента, следует из закупки, опубликованной 26 февраля. Всего закажут 400 штук.

Корпус часов должен быть выполнен из стали. На задней крышке будет гравировка "Законодательное собрание Санкт-Петербурга", а циферблат украсит изображение Мариинского дворца. На нем же должна быть отметка, что часы сделаны в России, если они были произведены в России, отмечается в аукционной документации. Ремешок часов будет сделан из натуральной кожи черного цвета. Каждые часы будут упакованы в отдельную подарочную коробку с символикой ЗакСа. Один набор оценили в 9 тысяч рублей.

Получить готовую партию часов в ЗакСе рассчитывают в течение трех месяцев.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах парламента закупить сувениров на 1 млн рублей.

Константин Леньков / Фото из закупки