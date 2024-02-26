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Новости 19:07

ЗакС потратит до 3,8 млн рублей на подарочные часы

фото ЗакС политика ЗакС потратит до 3,8 млн рублей на подарочные часы

Законодательное собрание Петербурга собирается потратить до 3,8 млн рублей на партию подарочных наручных часов с символикой парламента, следует из закупки, опубликованной 26 февраля. Всего закажут 400 штук. 

Корпус часов должен быть выполнен из стали. На задней крышке будет гравировка "Законодательное собрание Санкт-Петербурга", а циферблат украсит изображение Мариинского дворца. На нем же должна быть отметка, что часы сделаны в России, если они были произведены в России, отмечается в аукционной документации. Ремешок часов будет сделан из натуральной кожи черного цвета. Каждые часы будут упакованы в отдельную подарочную коробку с символикой ЗакСа. Один набор оценили в 9 тысяч рублей. 

Получить готовую партию часов в ЗакСе рассчитывают в течение трех месяцев. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о планах парламента закупить сувениров на 1 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото из закупки


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