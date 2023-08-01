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Новости 19:16

Заксобрание накупит сувениров на 1 миллион рублей

фото ЗакС политика Заксобрание накупит сувениров на 1 миллион рублей

Законодательное собрание Петербурга разместило две закупки внешних аккумуляторов с символикой парламента и подарочных наборов. Общая стоимость закупок составляет 1,1 млн рублей. Все извещения были опубликованы 31 июля. 

ЗакСу потребовалось 300 внешних аккумуляторов емкостью не менее 10 000 mAh. Они будут синего цвета с изображением Мариинского дворца и подписью "Законодательное собрание Санкт-Петербурга". В коробки с аккумулятором положат универсальный провод для подключения распространенных типов устройств. Их оценили в 642 тысячи рублей. 

Еще больше сувениров укомплектуют в подарочные наборы. Кроме упомянутого аккумулятора (в наборе будет версия на 5000 mAh), в картонной коробке будут блокнот, шариковая ручка, флеш-карта Toshiba или Sandisk на 32 GB, и тревел-кейс из синтетического материала с имитацией кожи. Все предметы будут в фирменных цветах парламента с гравировкой. Таких комплектов заказали всего 100. Каждый оценили в 4,5 тысячи рублей. Вся партия может обойтись в 462 тысячи рублей. 

Подарки Заксобрания не меняются уже много лет. Похожие наборы парламент закупает ежегодно, иногда меняя расположение предметов в нем. Так, например, 839 тысяч рублей ЗакС потратил в ноябре 2022 года. Тогда закупали 200 подарочных наборов. Отдельно внешние аккумуляторы закупали в октябре. 

Также 31 июля Заксобрание разместило закупку на поставку цветочной продукции. В аукционной документации указаны 12 наименований товаров: розы, гвоздики, пять видов букетов, цветочная корзина, три вида цветочных композиций и аквапакеты. Их будут доставлять по заявке, в любое время без выходных. Общая стоимость закупки составит до 3,8 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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