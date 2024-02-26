Полиция задержала подозреваемого в мочеиспускании у Медного всадника

В Петербурге полиция задержала молодого человека, подозреваемого в совершении прилюдного мочеиспускания на Сенатской площади, сообщили в региональном ГУ МВД 26 февраля. От действий предполагаемого нарушителя пострадал постамент Медного всадника.

"Сотрудниками полиции задержано лицо, предположительно причастное к совершению противоправного действия. Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга", — говорится в сообщении ведомства.

Задержание состоялось в понедельник. Оно произошло в рамках возбужденного уголовного дела по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ). Наказание по ней предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или же арест на срок до трех месяцев.

О том, что неизвестный справил нужду на Сенатской площади, стало известно накануне. Выходку снял на видео знакомый нарушителя, позже запись появилась в интернете.

Фото: ЗАКС.Ру