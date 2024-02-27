Суд в Екатеринбурге назначил срок за слова об умершем военкоре Татарском

Суд в Екатеринбурге приговорил к реальному сроку Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма, об этом 27 февраля пишет издание "Вечерние ведомости".

Суд приговорил Ширшикова к двум годам общего режима. Дело против него возбудили в 2023 году. Тогда его арестовали, но в июне правоохранители выпустили его под подписку о невыезде.

Ширшикова приговорили за пост, посвященный личности Владлена Татарского. Напомним, что в апреле 2023 года военкор погиб после взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

При этом экспертиза Минюста оправдания терроризма в словах Ширшикова не нашла, но ФСБ сделали свою экспертизу, которая стала основой приговора.

Фото: ЗАКС.ру