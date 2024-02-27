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Новости 10:47

Суд Москвы заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*

фото ЗакС политика Суд Москвы заочно арестовал автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*

Хорошевский районный суд Москвы избрал меру пресечения для основателя анимационной студии Toonbox и автора сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна*, об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

По решению суда, Мунтян* заочно арестован сроком на два месяца с момента его появления в России. Мужчину обвиняют по статье о фейках о российской армии (п. "д" ч.2 ст.207.3 УК РФ). По этой статье автору сериала может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сейчас мультипликатор находится за пределами России, Он выступил в поддержку Украины с начала СВО.

Напомним, что в декабре 2023 года Павла Мунтяна* объявили в розыск.

*Минюст внес Павла Мунтяна в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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