Политика Дмитрия Гудкова* и мультипликатора Павла Мунтяна** объявили в розыск

Политика Дмитрия Гудкова* объявили в розыск, об этом 26 декабря пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные в базе МВД России.

Ранее правоохранительные органы возбудили в отношении Гудкова* уголовное дело по статье о фейках про российскую армию (ст.207.3 УК РФ). Тогда политика заявил, что на обнаружение фейков про ВС РФ в публичных выступлениях Следственный комитет потратил много времени.

Кроме Гудкова*, в розыск объявили создателя мультсериала Mr. Freeman Павла Мунтяна**, об этом пишет "Фонтанка.ру". Ранее стало известно, что на него тоже было возбуждено уголовное дело по статье о фейках о ВС РФ.

Напомним, что в розыск объявили создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева***, который является фигурантом дела по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст.280.4 УК РФ).

*Минюст внес Дмитрия Гудкова в список иноагентов

**Минюст внес Павла Мунтяна в список иноагентов

***Минюст внес Олега Куваева в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру