Вышедший из колонии бывший вице-губернатор Оганесян "нашелся" в Мариинке

Отбывший реальный срок по коррупционному делу бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян нынче работает в Мариинском театре. Об этом написал Telegram-канал "Ротонда", получивший подтверждение от представителей театра.

Бывший чиновник дольше года работает помощником худрука (Валерия Гергиева) по строительно-инвестиционной деятельности.

Оганесян, курировавший в Смольном строительную сферу в 2013-2015 году, был осужден на 5,5 лет за особо крупную взятку при строительстве "Газпром Арены". Перед приговором, вынесенным в мае 2021 года, гособвинение запросило для него 16 лет заключения. Вышел экс-госслужащий уже в 2022 году: ему зачли время, проведенное в СИЗО.

фото: gov.spb.ru