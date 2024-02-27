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Новости 12:19

В Москве заочно арестовали Дмитрия Гудкова*

фото ЗакС политика В Москве заочно арестовали Дмитрия Гудкова*

Хорошевский суд Москвы согласился с позицией Следственного комитета и постановил на два месяца заочно арестовать политика Дмитрия Гудкова*, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бывшего депутата Госдумы обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК) посредством роликов на YouTube. В его действиях усматривают мотив полической ненависти.

С 2021 года Гудков* не живет в России: тогда он стал фигурантом "дела о подвале", суть которого состояла в неоплаченной аренде помещения.

44-летний политик находится в международном розыске.

*Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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