Правозащитнику Олегу Орлову* пересмотрели приговор и дали реальный срок

Головинский суд Москвы приговорил сопредседателя "Мемориала"** Олега Орлова* к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему инкриминируют повторную дискредитацию армии (ст. 280.3 УК). Об этом сообщает RTVI. Фигуранта взяли под стражу в зале суда.

Таким образом 70-летнему мужчине пересмотрели приговор после апелляции прокуратуры. Первоначально, в конце прошлого года, он был наказан штрафом в 150 тысяч рублей. На этот раз гособвинение запросило 2 года и 11 месяцев заключения.

Орлова* преследуют из-за пацифистской статьи с критикой современной российской внешней и внутренней политики. До этого он привлекался за "дискредитацию армии" к административной ответственности, выходя на пикеты.

Своей вины правозащитник, отказавшийся нынешней зимой ради собственной безопасности покидать страну, не признает. При повторном рассмотрении дела, за исключением последнего слова, он не стал себя защищать: Орлов* молча сидел в зале суда и читал роман Франца Кафки "Процесс".

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

фото: НО.Медиа из России / YouTube (скриншот)