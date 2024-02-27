Московский суд арестовал счета жены писателя Бориса Акунина*

Басманный районный суд Москвы счета и имущество жены писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов), об этом 27 февраля пишут ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд наложил ареста на счета и имущество Эрики Чхартишвили на общую сумму порядка 6 млн рублей. Арест будет действовать до 14 июня.

Следствие полагает, что арестованные счета и имущество используются для обеспечения проживания Акунина* в Великобритании.

Напомним, что Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения писателю Борису Акунину* в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания.

Писателя обвиняют сразу по двум статьям: о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и о распространении фейков о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

*Минюст внес Григория Чхартишвили (Бориса Акунина) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру