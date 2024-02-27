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Новости 13:22

Российские пользователи Telegram массово жалуются на сбой

фото ЗакС политика Российские пользователи Telegram массово жалуются на сбой

В работе мессенджера Telegram днем 27 февраля наблюдается серьезный сбой, относящийся и к мобильной, и к десктоп-версии. У пользователей не загружаются фото, видео и аудио.

Специализированный сервис Downdetector фиксирует жалобы, которые в настоящее время главным образом приходят из России. 

В свою очередь, Роскомнадзор, на которого ссылается "Интерфакс", утверждает, что сбой Telegram во вторник замечен в США, Германии и иных странах.

Отметим, что в один из январских вечеров на некоторое время "прилег" весь русскоязычный сегмент интернета. Минцифры объяснило инцидент внутренней российской технической проблемой.

фото: pixabay


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