Послание к Федеральному собранию Путина покажут в российских кинотеатрах

Послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 городов, среди которых есть и Петербург, об этом 27 февраля пишут "РИА Новости".

Также показы пройдут в Перми, Казани, Волгограде, Оренбурге и других городах. Уточняется, что сеанс рассчитан на три часа.

В Петербурге трансляцию будет вести кинотеатр "Синема 5". Вход на просмотр бесплатный. По мнению представителей компании, в городе как можно больше людей должны услышать тезисы президента.

На данный момент, в Петербурге мест на просмотр послания, судя по информации на сайте кинотеатра, уже не осталось. Из всех городов места пока есть только в городе Набережные Челны. Хотя при этом наличие билета для прохода в зал не потребуется.

Напомним, что Владимир Путин обратится к Федеральному собранию на следующей неделе – 29 февраля.

Фото: kremlin.ru