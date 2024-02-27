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Новости 13:49

Петербургского ветеринара отправили в колонию строгого режима за серию взяток

фото ЗакС политика Петербургского ветеринара отправили в колонию строгого режима за серию взяток

Сотрудник бюджетного учреждения "Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных" Игорь Алборов получил 2,5 года колонии строгого режима по коррупционному делу, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Московский районный суд установил, что врач-ветеринар действовал в интересах компаний, реализующих мясную продукцию. За взятки он выдавал сопроводительные документы компаниям ООО "Натуреза", ООО "Стар-Мит" и ООО "Смоленский холод" в облегченном (приоритетном) порядке. Деньги направлялись через посредника.

Всего в приговоре Алборову девять эпизодов взяток (ст. 290 УК). Свою вину врач признал.

Фото: ЗАКС.Ру


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