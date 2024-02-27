Сервис знакомств Badoo оштрафовали на миллион рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал владельцев сервиса онлайн-знакомств Badoo на один миллион рублей, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Штраф компании Badoo Trading Limited выписали за нарушение законодательства о хранении персональных данных. Ее признали виновной в отказе локализовать личные данные граждан РФ на серверах, расположенных в России (ч. 8 ст. 13.11 КоАП).

Сервис Badoo объявил о своем уходе с российского рынка вскоре после начала военной спецоперации, в марте 2022 года.

Фото: ЗАКС.Ру