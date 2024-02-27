Хинштейн объяснил, что указывает на представителя ЛГБТ*

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, какой образ говорит о принадлежности к ЛБГТ*, 27 февраля депутат объяснил это "Комсомольской правде".

По словам Хинштейна, арест жительницы Нижнего Новгорода за сережки с радугой это абсурд, о принадлежности к ЛГБТ* говорят другие факторы.

"Представим – идет молодой человек в косметике, с длинными обесцвеченными волосами, ногти у него накрашены. Это демонстрация принадлежности к запрещенному движению или его образ такой? Есть принципы морали, общепризнанного поведения. Человека накажут не за длинные ногти, а за их демонстрацию", – сказал депутат.

Также, по мнению Хинштейна, именно совокупность деталей говорит о принадлежности к ЛГБТ*. Он отметил, что вызывающий облик и есть неуважение к обществу. Кроме этого, парламентарий напомнил, что обычная радуга к экстремистским символам не относится.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру