Бывший депутат Госдумы РФ Белоусов объявлен в международный розыск

Бывший депутат Государственной Думы от партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия – За правду" Вадим Белоусов объявлен в международный розыск по делу о взятке, об этом 27 февраля пишет ТАСС.

Как рассказал собеседник издания, правоохранители разыскивают депутата по линии Национального бюро Интерпола. В федеральном розыске экс-парламентарий находится с 11 сентября 2023 года.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Белоусов со своими соучастниками получали взятки от представителей дорожно-строительного холдинга на общую сумму 3 млрд 253 млн 147 тысяч рублей.

Напомним, что Верховный суд России отменил приговор бывшему депутату Государственной Думы Вадиму Белоусову. В начале августа 2022 года Московский городской суд приговорил заочно его к 10 годам строгого режима и оштрафовал на 500 млн рублей.

Фото: spravedlivo.ru