Геннадия Гудкова* включили в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг расширил свой перечень экстремистов и террористов и включил в него политического и общественного деятеля Геннадия Гудкова*. Его порядковый номер - №4000. По какой причине политэмигрант оказался в списке, пока неизвестно.

Напротив имени 67-летнего политика имеется звездочка, указывающая, что российские власти воспринимают Гудкова-старшего* как террориста.

Утром 27 февраля суд в Москве заочно арестовал его сына, Дмитрия Гудкова**, по делу о фейках про армию. Они вместе были депутатами Госдумы VI созыва. Отец и сын также фигурировали в деле о неоплаченной аренде подвала в Москве, что повлияло на отъезд их семьи за границу.

*Минюст внес Геннадия Гудкова в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг включил Геннадия Гудкова в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Дмитрия Гудкова в единый реестр иноагентов

фото: Ищем Выход / YouTube (скриншот)