В Московском районе могут лишить охраны дореволюционные кирпичные мастерские

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) намерен снять с государственной охраны два краснокирпичных здания начала XX века, расположенные по адресам Рощинская улица, 2В и Рощинская улица, 2Ж. Это следует из экспертизы, выполненной Маргаритой Штиглиц. На документ ссылается издание "Канонер".

Речь идет о бывших мастерских, входящих в комплекс главного склада Российского общества Красного Креста. За исключением двух упомянутых зданий, весь ансамбль нужно, с точки зрения эксперта, включить в единый реестр региональных памятников. Сейчас постройки имеют статус выявленных памятников.

Дома 2В и 2Ж, по мнению Штиглиц, были существенно видоизменены надстройкой новых этажей в 1990-х годах и из-за этого обстоятельства утратили историко-архитектурную ценность.

фото: Влада, Citywalls.ru