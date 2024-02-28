Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о смерти бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова, об этом 28 февраля спикер написала в своем Telegram-канале.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души", – написала Матвиенко.

Также спикер отметила, что Рыжков проделал долгий путь от заводских цехов до правительства страны. По мнению Матвиенко, всю жизнь он был человеком труда и именно трудом смог заслужить уважение и почет.

Кроме этого, Валентина Матвиенко призналась, что для нее смерть Николая Рыжкова – большое потрясение, так как она работала с ним в Совете Федерации.

В 1985-1991 годах Рыжков был председателем Совета министров СССР, в 1974-1989 годах – депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР от Свердловской области. В 2003-2023 годах – членом Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Фото: council.gov.ru