ЗакС принял закон о бесплатной юрпомощи для семей участников СВО

Законодательное собрание Петербурга 28 февраля в третьем, окончательном чтении приняло закон, который позволит членам семей участников специальной военной операции обращаться за бесплатной юридической помощью, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору.

Так, на бесплатную юридическую помощь смогут рассчитывать семьи мобилизованных, лиц, состоящих на службе в войсках нацгвардии, а также граждане, которые принимали участие в конфликте на Донбассе с мая 2014 года.

Изменения в городской закон были инициированы бюджетно-финансовым комитетом парламента в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Ранее парламент предложил дать право на оказание услуг по бесплатной юрпомощи военнослужащим и силовикам, которые работали вблизи зоны СВО.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру