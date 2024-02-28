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Новости 11:42

Производители соцрекламы о гуманном обращении к животным смогут получать гранты Смольного

фото ЗакС политика Производители соцрекламы о гуманном обращении к животным смогут получать гранты Смольного

Законодательное собрание Петербурга 28 февраля в первом чтении приняло законопроект о расширении перечня организаций, которые смогут получать гранты на производство социальной рекламы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Список направлений деятельности хотят дополнить рекламой, посвященной охране окружающей среды и формированию бережного гуманного отношения к животным. 

"Социальная реклама играет ключевую роль в информировании общества о различных социальных проблемах. Благодаря ей люди получают необходимую информацию о социальных проблемах, осознают важность этих проблем и могут принять участие в их решении", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Авторами инициативы стали Ирина Иванова, Анастасия Мельникова, Денис Четырбок и Марина Шишкина. Последняя и выступала с докладом перед депутатами. Она рассказала, что в последнее время не наблюдает интересной соцрекламы на улицах города, поэтому следует создать привлекательные условия для разработчиков таких проектов. 

Ранее парламент в первом чтении поддержал законопроект, который позволит Смольному страховать жизни охотничьих инспекторов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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