Командир "Ленинградского полка" поблагодарил парламент Петербурга за поддержку бойцов в зоне СВО

Заседание Законодательного собрания Петербурга 28 февраля началось с прочтения благодарственного письма командира "Ленинградского полка" Михаила Когана за поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции. Текст письма озвучил депутат Константин Чебыкин.

- Каждый солдат знает не понаслышке, как важна поддержка своих земляков. Защищая свою землю от врага, мы полагаемся на наши семьи, друзей, товарищей и вас, неравнодушных к судьбе своей страны. Благодаря вашему содействию в решении задач специальной военной операции, благодаря вашей помощи, мы поддерживаем боевой дух однополчан…, - читал Чебыкин.

Благодарственное письмо, а также портрет спикера парламента Александра Бельского, написанный одним из бойцов "Ленинградского полка", будут переданы в музей Законодательного собрания. Их вручили парламентариям во время поездки депутатов в зону проведения СВО в День защитника Отечества, 23 февраля.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру