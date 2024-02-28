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Новости 12:38

ЗакС хочет получить право проводить пленарные заседания за пределами Мариинского дворца

фото ЗакС политика ЗакС хочет получить право проводить пленарные заседания за пределами Мариинского дворца

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 28 февраля приняли за основу проект постановления о внесении изменений в регламент заседаний парламента, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В случае утверждения документа в целом депутаты смогут проводить выездные заседания. 

Проект представлял депутат-единоросс Денис Четырбок. Он заявил, что "есть необходимость" позволить парламентариям проводить выездные заседания. Его поддержал лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов, который предположил, что такие меры могут потребоваться в случаях, когда Большого зала может быть недостаточно. Например, во время ежегодного отчета губернатора. С критикой идеи выступил член фракции "Справедливая Россия — За правду" Михаил Амосов. Он не видит объективных причин для такого нововведения. 

Также в поддержку предложения выступил единоросс Михаил Барышников, который предложил принимать "судьбоносные решения" на "Газпром Арене". 

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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