ЗакС хочет получить право проводить пленарные заседания за пределами Мариинского дворца

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 28 февраля приняли за основу проект постановления о внесении изменений в регламент заседаний парламента, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В случае утверждения документа в целом депутаты смогут проводить выездные заседания.

Проект представлял депутат-единоросс Денис Четырбок. Он заявил, что "есть необходимость" позволить парламентариям проводить выездные заседания. Его поддержал лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов, который предположил, что такие меры могут потребоваться в случаях, когда Большого зала может быть недостаточно. Например, во время ежегодного отчета губернатора. С критикой идеи выступил член фракции "Справедливая Россия — За правду" Михаил Амосов. Он не видит объективных причин для такого нововведения.

Также в поддержку предложения выступил единоросс Михаил Барышников, который предложил принимать "судьбоносные решения" на "Газпром Арене".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру