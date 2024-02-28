ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:14

Гордеева* приостанавливает свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов

фото ЗакС политика Гордеева* приостанавливает свой проект из-за закона о запрете рекламы у иноагентов

Журналистка Екатерина Гордеева* приостанавливает свой проект на YouTube из-за закона о запрете рекламы у иностранных агентов, об этом 28 февраля она написала в своем Telegram-канале.

Также журналистка уточнила, что заранее отснятые видео опубликованы будут, однако дальнейшая деятельность временно замораживается. По ее словам, проект будет искать новые источники финансирования.

Напомним, что депутаты Государственной Думы приняли в последнем, третьем чтении, законопроект, запрещающий публиковать рекламу на ресурсах иноагентов. Одобрение инициативы стало единогласным.

*Минюст внес Екатерину Гордееву в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама