Законопроект о запрете рекламы у иноагентов приняли в третьем чтении

Депутаты Госдумы приняли в последнем, третьем чтении законопроект, запрещающий публиковать рекламу на ресурсах иноагентов. Он же запрещает гражданам и компаниям рекламировать площадки иноагентов. Как и в первых двух чтениях, одобрение стало единогласным.

Авторами документа выступили 395 человек во главе с Василием Пискаревым. Фракция "Новых людей" перед первым чтением отказалась участвовать в голосовании за инициативу, усмотрев недостатки в тексте документа.

Анонсируя нормативный акт, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его коллеги хотят лишить лиц в статусе иностранного агента всех возможностей заработка в России. Накануне он же рассказал, что существует способ избавиться от статуса иноагента.

Фото: ЗАКС.Ру