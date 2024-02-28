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Новости 12:40

Законопроект о запрете рекламы у иноагентов приняли в третьем чтении

фото ЗакС политика Законопроект о запрете рекламы у иноагентов приняли в третьем чтении

Депутаты Госдумы приняли в последнем, третьем чтении законопроект, запрещающий публиковать рекламу на ресурсах иноагентов. Он же запрещает гражданам и компаниям рекламировать площадки иноагентов. Как и в первых двух чтениях, одобрение стало единогласным.

Авторами документа выступили 395 человек во главе с Василием Пискаревым. Фракция "Новых людей" перед первым чтением отказалась участвовать в голосовании за инициативу, усмотрев недостатки в тексте документа.

Анонсируя нормативный акт, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его коллеги хотят лишить лиц в статусе иностранного агента всех возможностей заработка в России. Накануне он же рассказал, что существует способ избавиться от статуса иноагента.

Фото: ЗАКС.Ру


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