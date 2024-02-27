Володин рассказал о том, как перестать быть иноагентом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о том, что у лиц в статусе иностранного агента есть шанс избавиться от этого правового статуса, накладывающего ряд ограничений. Условие для исключения из реестра Минюста депутат назвал на пленарном заседании нижней палаты во вторник.

"Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран", - приводит слова Володина РИА "Новости".

В Госдуме 27 февраля во втором чтении 399 депутатов единогласно поддержали законопроект, запрещающий размещать рекламу у иноагентов и запрещающий, наоборот, рекламировать площадки иноагентов. Третье чтение документа состоится в среду.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина