ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:42

В Ленобласти участники СВО получили право на бесплатную парковку

фото ЗакС политика В Ленобласти участники СВО получили право на бесплатную парковку

Депутаты Заксобрания Ленинградской области сразу в трех чтениях поддержали инициативу, наделяющую правом бесплатной парковки всех участников военной спецоперации. Законопроект внесла региональная прокуратура.

Льгота распространится на тех, кто участвует в боевых действиях с 24 февраля 2022 года. При этом правило коснется не только машин, которыми они сами управляют, но и транспортных средств, в которых их перевозят.

На федеральном уровне с аналогичной идеей две недели назад выступили думские справедливороссы.

До сих пор областной закон освобождал от платы за парковку участников и инвалидов Великой Отечественной войны, владельцев электрокаров и родителей в многодетных семьях.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама