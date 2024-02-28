В Ленобласти участники СВО получили право на бесплатную парковку

Депутаты Заксобрания Ленинградской области сразу в трех чтениях поддержали инициативу, наделяющую правом бесплатной парковки всех участников военной спецоперации. Законопроект внесла региональная прокуратура.

Льгота распространится на тех, кто участвует в боевых действиях с 24 февраля 2022 года. При этом правило коснется не только машин, которыми они сами управляют, но и транспортных средств, в которых их перевозят.

На федеральном уровне с аналогичной идеей две недели назад выступили думские справедливороссы.

До сих пор областной закон освобождал от платы за парковку участников и инвалидов Великой Отечественной войны, владельцев электрокаров и родителей в многодетных семьях.

Фото: ЗАКС.Ру