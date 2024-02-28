Дорожники убрали более 3 млн кубометров снега в Петербурге с начала зимы

С начала зимы дорожные предприятия Петербурга вывезли более 3 млн кубометров снега с городских улиц, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Первый снег на "снежные" пункты в Петербурге поступил еще 15 ноября 2023 года. Самым загруженным стал пункт на Мебельной улице. В комитете по благоустройству Петербурга отметили, что там за весь сезон 2023/2024 приняли 410 тысяч кубометров снега.

Также ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и комитет круглосуточно следят за приемом снега и отправкой его на пункты. Утилизация снега помогла уменьшить количество засоров на канализациях. Ранее весь мусор со снегом попадал именно туда.

Напомним, что в Петербурге внедряют инновационные методы контроля за зимней уборкой. Нейросеть может выявлять 12 видов нарушений зимней уборки.

Фото: ЗАКС.Ру