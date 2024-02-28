ККИ освободил 14 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 14 незаконно занятых городских помещений на прошлой неделе, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего количество помещений добровольно освободили только три, остальные 11 пришлось освобождать принудительно. Сотрудники ККИ провели рейды в Василеостровском, Красносельском, Петроградском, Центральном и Московском районах.

Чаще всего, как уточняет ККИ, помещения использовались под жилье, склады и офисы. Например, на Кирочной улице располагался склад площадью 300 квадратных метров.

Также освободили помещения на улице Ленина, на Гончарной и Таврической улицах, в Красном Селе и так далее.

На Невском проспекте, Мичуринской и Краснопутиловской улицах помещения освободили добровольно.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга