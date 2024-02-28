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Новости 15:18

ККИ освободил 14 незаконно используемых помещений Петербурга

фото ЗакС политика ККИ освободил 14 незаконно используемых помещений Петербурга

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга освободил 14 незаконно занятых городских помещений на прошлой неделе, об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего количество помещений добровольно освободили только три, остальные 11 пришлось освобождать принудительно. Сотрудники ККИ провели рейды в Василеостровском, Красносельском, Петроградском, Центральном и Московском районах.

Чаще всего, как уточняет ККИ, помещения использовались под жилье, склады и офисы. Например, на Кирочной улице располагался склад площадью 300 квадратных метров. 

Также освободили помещения на улице Ленина, на Гончарной и Таврической улицах, в Красном Селе и так далее.

На Невском проспекте, Мичуринской и Краснопутиловской улицах помещения освободили добровольно.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга


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