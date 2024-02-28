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Новости 18:16

Суд дал пять суток ареста водителю, устроившему маневры на Дворцовой

фото ЗакС политика Суд дал пять суток ареста водителю, устроившему маневры на Дворцовой

Дзержинский районный суд Петербурга назначил пять суток ареста водителю Александру Иванову, который продемонстрировал дрифт на Дворцовой площади, об этом 28 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как рассказали в суде, в ночь с 27 на 28 февраля мужчина на собственном автомобиле решил покататься на Дворцовой площади. Помимо дрифта и быстрой езды, лихач выкрикивал из открытого окна нецензурные слова.

Иванов вину признал. В суде он признал, что по площади катался, но делал это тихо. Всего лишь хотел послушать музыку и покататься, разогнавшись до 120 км/ч.

Суд назначил Иванову пять суток ареста по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ).

Напомним, что неделю назад правоохранительные органы задержали другого лихача тоже за катания на Дворцовой площади.

Фото: ЗАКС.Ру


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