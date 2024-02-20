Арестован еще один водитель, устроивший маневры на Дворцовой площади

В Петербурге отправили в спецприемник еще одного автолюбителя, который в нарушение городского законодательства выехал на Дворцовую площадь. Там он, управляя джипом, совершил опасные маневры, что обернулось для него пятью сутками ареста, передает ГУ МВД по региону.

19-летнего москвича заметили и остановили полицейские поздно вечером в пятницу. Молодой человек находился за рулем машины, принадлежащей его матери. Эффектную езду в собственном исполнении он собирался заснять на камеру и выложить в соцсети.

Медосвидетельствование показало, что нарушитель был трезв. На него составили два протокола: о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) и о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (ст. 12.16 КоАП).

За день до описываемого инцидента за подобные действия на главной городской площади задержали другого гражданина: он передвигался на каршеринговой машине в составе пьяной компании. Мужчина получил десять суток спецприемника.

Фото: ЗАКС.Ру